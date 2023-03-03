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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.23 19:30

Путешествуя по Кольскому полуострову: остановка в Чаваньге

Коренная жительница села провела для полярнинцев виртуальный экскурс в историю уникального места Мурманской области. Об этом Светлана Мудриченко даже написала книгу.

Попасть в Чаваньгу можно двумя путями – по бездорожью, пролегающему через леса и болота, или по воде – на катере по побережью Белого моря. Правда, такие способы хороши лишь в летний период, зимой доставить в уединенное село вас сможет лишь вертолёт.

Несколько столетий поморы Чаваньги, к слову, люди пришлые, выходцы из больших поселений, жили исключительно рыболовным промыслом, рассказывает коренная жительница Светлана Мудреченко. Местные и сейчас продолжают трудиться в колхозе «Боломорский рыбак», основанном при советской власти. А также занимаются лесозаготовками и, конечно, хозяйством. Так, приходится запасаться на зиму сеном, чтобы прокормить стадо диких якутских лошадей, завезённых в Чаваньгу в 1982 году. Уже позже появилось кузоменьское стадо, подчеркивает поморка.

Светлана Мудреченко, автор книги «Чаваньга и чаваньжане», пос. Умба: «Это наши лошади! Один вожак выгнал другого из стада, он переплыл речку и там организовал своё стадо».

Сегодня численность чаваньжан едва превышает человек тридцать. Это, в основном, люди в возрасте. Молодёжь, следуя современным тенденциям, покинула поселение, переехав в столицы и большие города региона и страны. До 2017 года в Чаваньге работала школа, а в прошлых столетиях село и вовсе претерпевало расцвет.

Светлана Мудреченко, автор книги «Чаваньга и чаваньжане», пос. Умба: «Если по церковному учёту, то в 1914 году у нас было 333 души обоего пола».

Об односельчанах Светлана говорит с трепетом, чаваньжан называют куликами за то, что очень любят хвалить свою малую родину.

Для жителей Полярного Светлана Мудреченко провела виртуальную экскурсию и рассказала об истории Чаваньги, показала документы и уникальные фотографии, привезла несколько экземпляров своей книги, один из которых занял достойное место среди экспонатов историко-краеведческого музея города воинской славы.

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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