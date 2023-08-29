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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.23 19:30

«Путеводные звёзды» Мики Петрова сияют в Мурманске

«Световые маяки Севера России» - так называется выставка петербургского фотографа, открытие которой прошло в Центре современного искусства. Мика Петров поделился с мурманчанами своей любовью к навигационным ориентирам.

Загадочные, красивые и необычные! Маяки так или иначе всегда притягивают взгляд. В мурманском Центре современного искусства «21А» состоялось открытие фотовыставки, посвящённой этим строениям, которую привёз в столицу Заполярья фотограф Мика Петров из Санкт-Петербурга.

Мика Петров, фотограф, путешественник, член Русского Географического общества, краевед: «Когда думал, где провести персональную фотовыставку, то, естественно, захотелось сразу же привести её в Мурманск. Ещё фотографии будут продемонстрированы в Кронштадте, в Санкт-Петербурге и, возможно, в Калининграде».

Это первая его персональная выставка. С 2017 года фотограф покорён маяками. Романтично называет их на старо-моряцкий манер «Путеводные звёзды». В его фотогалерее те из них, которые стоят на берегах Финского залива, Ладожского озера, Баренцева и Белого морей. 

Мика Петров, фотограф, путешественник, член Русского Географического общества, краевед: «Маяки очень важны, даже несмотря на то, что сейчас, с развитием навигационных спутников и систем, они чаще всего остаются не у дел. Но прежде всего, они нужны капитанам маломерных судов, у которых нет сложного навигационного оборудования. Плюс ко всему, это потрясающие по своей архитектуре старинные сооружения, которые указывают путь и оберегают от опасности – это их главное предназначение».

На открытии выставки Мика Петров провёл презентацию своих работ, на которой подробно рассказал, как в его коллекции появился тот или иной снимок. Их, к слову, 16.

Мика Петров так же принял участие в программе восстановления маяков, которая стартовала на севере. Откликнулся, проявив большой энтузиазм. 

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Пять дней мы жили в волонтёрским сообществом. Трудились, ели, отдыхали вечером и работали. Очень приятно Мику узнать не только как художника, но и как человека. Как человека, который бескорыстно своим трудом внёс вклад в хорошее, доброе дело на территории мурманской области. Нам было очень приятно познакомиться с ним, мы всегда рады встретить Мику здесь – в Мурманской области».

Навигационные башни – каждая по-своему интересна. У всех из них своя история и своя архитектура.

До первого октября в Центре современного искусства на улице Софьи Перовской, 21а любой желающий сможет насладиться очарованием маяков, запечатленным на снимках.

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