Пьяная вечеринка довела до убийства

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Никеля за совершение зверского убийства, которое произошло 22 августа.

Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошёл конфликт, во время которого один них нанёс удар ножом обидчику в живот.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили не только следы крови погибшего, но и орудие убийства. Вся доказательная база была изъята, проведена экспертиза. В кратчайший срок злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Заполярном.