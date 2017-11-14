Пьяный браконьер хотел столкнуть рыбинспектора в воду

Полярнинским гарнизонным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении браконьера, который сопротивлялся задержанию, бранил пограничников и даже пытался применить в отношении представителей власти силу.

За незаконным ловом рыбаков застали на Кольском заливе. Для составления протокола молодые люди были сопровождены к причалу. В ответ на требование инспектора покинуть моторную лодку и сойти на берег, один из них оказал сопротивление и попытался скинуть сотрудника органов правопорядка за борт лодки. В завязавшей рукопашной схватке пограничник быстро обездвижил противника. На причале нарушителя передали прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.

Несложно догадаться, что любитель морских прогулок находился в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда браконьеру предстоит выплатить два штрафа, в том числе за сопротивление аресту в размере 80 тысяч рубелей.

- Напомню, что максимальная санкция за совершенное преступление, предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет, - комментирует Марина Груздова, официальный представитель ПУ УФСБ России по западному арктическому району, - а применение насилия опасного для жизни и здоровья представителя власти, - лишение свободы сроком до 10 лет.