Пьяный дебошир напал на полицейского

Уголовное дело в отношении жителя Мурманска направлено в суд.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок, громко нецензурно выражался, чем и привлёк внимание полицейского, который вместе с дебоширом ехал в общественном транспорте. Представитель органов правопорядка сделал ему замечание и потребовал прекратить противоправные действия. Но недовольный гражданин на законные требования ответил серией ударов.

Полицейский получил травмы, но справился и задержал нарушителя. Позже обвиняемый, вероятно, протрезвев, признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Дело направлено в суд, мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.