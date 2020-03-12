День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.20 19:30
Пьяный дебошир напал на полицейского
Уголовное дело в отношении жителя Мурманска направлено в суд.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок, громко нецензурно выражался, чем и привлёк внимание полицейского, который вместе с дебоширом ехал в общественном транспорте. Представитель органов правопорядка сделал ему замечание и потребовал прекратить противоправные действия. Но недовольный гражданин на законные требования ответил серией ударов.
Полицейский получил травмы, но справился и задержал нарушителя. Позже обвиняемый, вероятно, протрезвев, признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Дело направлено в суд, мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Поправки в Конституцию, или «Комплексный обед»-PRO Энергетику (18+)Навалило снега - энергетики готовятся к весенне-летнему паводку-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)На доходы россиян собираются распространить режим налоговой тайны
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 793 человека