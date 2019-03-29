Пьяный пассажир «Жигулей» напал на сотрудника ГИБДД

В Мончегорске один из пассажиров отечественной легковушки напал на сотрудника ГИБДД, который выписывал водителю транспортного средства штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, в одном из дворов Мончегорска стражи порядка натолкнулся на старенькие «Жигули», которые привлекали внимание инспекторов. Оказалось, что водитель и двое пассажиров легковушки находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении молодого человека, находившегося за рулем машины, инспекторы ГИБДД начали оформление протокола административного нарушения за совершение правонарушения, отстранив его от управления автомобилем. А в это время пассажир машины, недовольный законными действиями одного из инспекторов, нанёс удар одному из них в голову.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В том числе, следователями в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и злоумышленник.

Последнему предъявлено обвинение, он даёт признательные показания, мотивируя противоправное поведение состоянием опьянения.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.