Пьяный водитель оказался ещё и агрессивным

Проверка показала, что водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование, но выйдя из транспортного средства, мужчина стал размахивать руками, оттолкнув от себя инспектора ДПС, а на законные требования прекратить противоправные действия, не реагировал.

Школьникам стоит быть внимательнее переходя дорогу. В Кандалакше полицейские задержали пьяного водителя, который вместо того, чтобы спокойно пройти процедуру освидетельствования, начал вести себя вызывающе.

Во время патрулирования в поле зрения кандалакшских полицейских попал автомобиль «Лада-Гранта». Проверка показала, что водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование, но выйдя из транспортного средства, мужчина стал размахивать руками, оттолкнув от себя инспектора ДПС, а на законные требования прекратить противоправные действия, не реагировал.

Сотрудникам правопорядка пришлось применить силу, что образумило нарушителя.

Последующая проверка показала, что автолюбитель был пьян. Теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы.