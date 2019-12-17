Пьяный водитель пытался обмануть инспекторов и прибор для освидетельствования

Мурманские полицейские подвели итоги операции «Нетрезвый водитель».

Во время проверок в областном центре сотрудники ГИБДД пресекли 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Более того, один из нарушителей пытался обмануть инспекторов и прибор, надеясь уйти от ответственности. Полицейским пришлось несколько раз проводить процедуру освидетельствования, чтобы доказать, что мужчина пьян.

Такие рейды, по мнению сотрудников автоинспекции, дисциплинируют водителей т и влияют на уровень безопасности на дорогах.