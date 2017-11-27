Пьяный водитель за рулем – гибель случайного пешехода

В Мурманске нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку.

Авария произошла ранним утром в субботу. Уже установлено, что 53-летняя женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, а водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль «Ford Focus» налетел на женщину, а после врезался в опору наружного освещения. Пока прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи пытались спасти пострадавшую, водители проезжавших мимо машин устроили самосуд, избив виновника аварии. Мужчин задержали сотрудники полиции.

- В результате ДТП амбулаторно обслужены водитель «Форда» и два его пассажира-мужчины, - комментирует Ольга Ратова, инспектор по пропаганде ГИБДД. – Женщина, которую сбили, скончалась в медучреждении, в отделении реанимации.