Нарушения прав граждан, связанные с незаконным установлением и взиманием платы за ЖКУ, были выявлены во многих субъектах РФХОРОШИЕ НОВОСТИ: Это удивительный мир спорта!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»02.04.18 19:30

Пьяный за рулём - беда для всех!

Большинство водителей, задержанных автоинспекторами в нетрезвом виде, от проверки или медицинского освидетельствования отказываются, но ответственность такое решение с виновных всё равно не снимается.

Обычно пьяных водителей  на дороге выдаёт странное поведение. Нетрезвые автолюбители забывают включить фары или же слепят  встречный транспорт дальним светом. Ещё один характерный признак - либо чрезмерное превышение скоростного режимам, либо, наоборот,  слишком низкая для потока скорость. Впрочем, инспекторам, прежде чем составить протокол, предстоит доказать, что водитель сел за руль  нетрезвым, а не банально не выспался.  

Водитель одной остановленной французской легковушки  мог отказаться от проверки, но решил не перечить требованиям инспекторов. Результат обследования - 0,6 мг алкоголя  на литр выдыхаемого воздуха, что выше нормы почти в четыре раза. В такой же ситуации оказалась и водитель автомобиля «Митсубиши». В этом случае алкотестер показал результат более 0,2 мг.

- По данным фактам составлены административные материалы по ч.1 статьи 12.8 КоАП. и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишние права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, - комментирует Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области.

Но далеко не все водители, сев за руль нетрезвыми, выполняют законные требования полицейских. Например, экипаж ДПС в районе областной больницы заметил автомобиль «Ауди», водитель которого попытался скрыться от патрульных. В итоге  владелец иномарки не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

- На водителя были составлены четыре административных протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за уезд с места ДТП, за невыполнение требований сотрудника полиции об остановке, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщил Евгений Барабаш, врио командира 3 взвода ОБ ДПС УГИБДД по г. Мурманску.

Всего с начала года сотрудниками областной автоинспекции за управление автомобилем в нетрезвом виде к ответственности привлечено 23 человека.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочём мусор, узнаем скоро
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовал: 231 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
Комментарий к новости:«Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
Комментарий к новости:В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиДолгая зима сказалась на счетах за отопление весной-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 2 копейки, евро - на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРегиональная власть не снимает с себя контроль за процессом, но избавляется от некоторых госполномочий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика