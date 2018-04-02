Пьяный за рулём - беда для всех!

Большинство водителей, задержанных автоинспекторами в нетрезвом виде, от проверки или медицинского освидетельствования отказываются, но ответственность такое решение с виновных всё равно не снимается.

Обычно пьяных водителей на дороге выдаёт странное поведение. Нетрезвые автолюбители забывают включить фары или же слепят встречный транспорт дальним светом. Ещё один характерный признак - либо чрезмерное превышение скоростного режимам, либо, наоборот, слишком низкая для потока скорость. Впрочем, инспекторам, прежде чем составить протокол, предстоит доказать, что водитель сел за руль нетрезвым, а не банально не выспался.

Водитель одной остановленной французской легковушки мог отказаться от проверки, но решил не перечить требованиям инспекторов. Результат обследования - 0,6 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что выше нормы почти в четыре раза. В такой же ситуации оказалась и водитель автомобиля «Митсубиши». В этом случае алкотестер показал результат более 0,2 мг.

- По данным фактам составлены административные материалы по ч.1 статьи 12.8 КоАП. и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишние права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, - комментирует Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области.

Но далеко не все водители, сев за руль нетрезвыми, выполняют законные требования полицейских. Например, экипаж ДПС в районе областной больницы заметил автомобиль «Ауди», водитель которого попытался скрыться от патрульных. В итоге владелец иномарки не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

- На водителя были составлены четыре административных протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за уезд с места ДТП, за невыполнение требований сотрудника полиции об остановке, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщил Евгений Барабаш, врио командира 3 взвода ОБ ДПС УГИБДД по г. Мурманску.

Всего с начала года сотрудниками областной автоинспекции за управление автомобилем в нетрезвом виде к ответственности привлечено 23 человека.