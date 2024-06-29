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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.06.24 20:30

Пять человек претендуют на участие в выборной гонке, в городе атомщиков появился памятник А.С. Пушкину, индексации пенсий работающим пенсионерам быть – завершаем последнюю неделю июня

Мурманск встретил рекордсменов участников автопробега «100000 километров возможностей». В апреле команда автолюбителей стартовала в Москве на выставке-форуме «Россия», преодолев четверть пути, участники добрались до столицы Заполярья. Подробности того, как проходит автопробег, смотрите в нашем сюжете.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Марк Мартемьянов и Андрей Стежников, сотрудники Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, спасатели 2-го класса.

Этап выдвижения кандидатов на выборы губернатора Мурманской области официально завершён. Всего подавались и были зарегистрированы пять человек.

Более 800 человек приняли участие в массовом забеге «Энерго Трейл» на Кольской ветроэлектростанции. Как проходили забеги вдоль ветряков, расскажем в нашем сюжете.

В Полярных Зорях открыли памятник Пушкину. Он стал частью плана по благоустройству Аллеи литератора в городе атомщиков. Великого русского поэта и писателя хорошо знают и очень любят в нашей стране. В этом году исполняется 225 лет со дня его рождения. В прошлом году в Полярных Зорях началось благоустройство Пушкинской аллеи, в том числе на ней установлены фигуры героев сказок поэта. А накануне на территории торжественно открыли скульптурную композицию, посвящённую Александру Сергеевичу Пушкину.

Мурманск встретил рекордсменов участников автопробега «100000 километров возможностей». В апреле команда автолюбителей стартовала в Москве на выставке-форуме «Россия», преодолев четверть пути, участники добрались до столицы Заполярья. Подробности того, как проходит автопробег, смотрите в нашем сюжете.

Новобранцы из Мурманской области пополнят ряды Росгвардии. 12 призывников отправились с вокзала столицы Заполярья в Республику Коми. Юноши прошли тщательный отбор: оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, также были изучены их биографические данные. Призывников обеспечили обмундированием, средствами личной гигиены и необходимым на время следования питанием. После срочной службы они могут продолжить профессиональный рост в подразделениях Росгвардии, а также поступить в ведомственные высшие учебные заведения и стать офицерами. Будущие военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России. К участию в специально-военной операции они привлекаться не будут

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Атлантическом океане отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта. На удалении более 50 километров от корабля, лётчики выполнили комплекс по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок. Воздушная разведка была выполнена с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода отряда. Также экипаж Ка-27 выполнил посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу. Тренировка носила плановый характер. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вышел в очередной дальний поход 17 мая. Основные задачи – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Фрегат «Адмирал Горшков» – современный многоцелевой корабль доработанный для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

Резиденты территорий опережающего развития смогут получить в аренду или собственность государственное и муниципальное имущество без проведения торгов и использовать его для реализации инвестпроектов. Постановление о порядке передачи такого имущества подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идёт о технике и оборудовании, которыми оснащены предприятия на участках, вошедших в границы территории опережающего развития. В настоящее время такое имущество принадлежит государству, регионам или муниципалитетам. Теперь оно может быть передано управляющим компаниям, а затем предоставлено резидентам в аренду. Важно, что после выполнения инвестиционных обязательств резиденты смогут выкупить это имущество и получить на него право собственности без проведения торгов. ТОР – это специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. В Мурманской области создана территория опережающего развития «Столица Арктики».

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно нормам, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в непростое время для поддержки людей. По его словам, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет более 7,5 млн человек. Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоялось первенство по лёгкой атлетике среди сотрудников регионального МЧС. Основная цель соревнований — повышение физической подготовленности спасателей. В условиях тяжёлых и опасных задач, с которыми они сталкиваются, выносливость и крепкое здоровье остаются важнейшими аспектами профессиональной деятельности. Так, сотрудники МЧС состязались на дистанциях 3000, 1000 и 400 метров. В командном зачёте лучшими стали сотрудники 1-й пожарно-спасательной части Мурманска.

Мурманский областной театр кукол вновь радует северян премьерой спектакля перед закрытием сезона. Комедия поставлена по произведению русского классика, она точно подарит мурманчанам хорошее настроение, в этом артисты уверены.

Лето - сезон ремонтов. В храме Снежногорска начали замену кровли. Среди рабочих на строительных лесах и сам настоятель церкви – протоирей Дионисий. Менять облачение для службы на робу для него не в новинку.

Необычная авария произошла в Мурманске. На летнюю веранду одного из заведений общепита в центре города въехал автомобиль. Судя по всему, водитель перепутал педали, дав сильный задний ход. В итоге легковушка повредила припаркованную рядом машину, снесла железный забор и столик для отдыха посетителей. Повезло, что гостей в тот момент на веранде не было. Теперь, вероятно, водителю придётся компенсировать затраты на восстановление.

Аквакультура - важная часть экономики нашего региона. Но не всегда владельцы рыбоводческого бизнеса ведут себя ответственно по отношению к окружающей природе. Северяне пожаловались на компанию «БЛК-Фиш», которая, по их мнению, загрязняет озеро Имандра неподалёку от отводного канала Кольской АЭС металлическими конструкциями.

Таможенная служба, ГК «Росатом», МЧС, скорая помощь и многие другие ведомства приехали в мурманский морской порт, чтобы устранить источник радиоактивного излучения. Так проходят учения всех расположений в столице Заполярья.

В Мурманске подвели итоги второго дня соревнований «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации – 2024». 15 команд со всей России продолжают демонстрировать мастерство и скорость в своей непростой работе.

Летние заботы управляющих компаний: как в Гаджиево продвигаются ремонты фасадов, кровель и подъездов. О новых технологиях и преодолениях коммунальных кризисов - в нашем следующем сюжете.

В рамках проекта «Север. Активное долголетие» ветераны города встречаются вместе, чтобы, например, поиграть в шахматы или в петанк. Очередная встреча старшего поколения прошла В «СОПКАХ» в Мурманске на улице Марата, 16. Её и посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

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Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
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Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
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