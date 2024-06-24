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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.24 19:30

Пять дней - с 26 по 30 июня - в Мурманске будет работать «Нордическая выставка» верхней одежды

Основу коллекции составит одежда из Норвегии и Финляндии на демисезон и лето. Помимо этого, будут представлены изделия от производителей из Италии, Германии, Турции.

Закрывая свои магазины, иностранный бизнес столкнулся с определенными трудностями. Из-за того, что товарооборот между странами прекратился, увезти свою продукцию обратно стало им невозможно. Хранить вещи на складах нецелесообразно и нерентабельно. Логичней в этой ситуации было найти российских партнёров, которые бы выкупили товар оптом. И «OrsoGroup» стала такой компанией.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых покупателей, которые утверждают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Мы предлагаем одну из новых моделей - это пуховки фирмы «Бьёрн Ларсен». Чем они интересны? Они очень лёгкие, занимают мало места. И к ним прилагается специальный мешочек, чтобы их удобно было либо перевозить, либо хранить. Часто к нам приходили люди и приходят северяне и просят куртки на лето. И это оптимальный вариант, который рассчитан и на холодное, и на пасмурное лето».

Большая часть представленных на выставке вещей - это премиальные скандинавские бренды. Основу коллекции составляет одежда из Норвегии. Помимо этого, здесь представлены изделия производителей из Финляндии, Италии, Германии и Турции.

Елена, покупатель: «Купила пуховик. Бежала миом с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось здесь европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Только 5 дней - с 26 по 30 июня включительно - с 10 до 21 часов верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске в ТРЦ «Форум» по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж от главного входа, в бывшем магазине «Белорусская косметика». Ориентир - воздушные шары).

 

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