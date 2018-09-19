Пять дней позябнем, а потом 9 месяцев будем греться

В Заполярье пришла осень. Помимо наблюдений за красотой опавших листьев и очарованием северной природы в это время года, мурманчане начинают замерзать, поэтому главной темой в эти дни становится вопрос о том, а когда состоится пуск отопления в жилых домах.

Напомним, что для включения подачи тепла в квартиры, в городе на протяжении пяти дней средняя температура воздуха не должна превышать восьми градусов со знаком плюс. На вопрос о том, когда же нам стоит ожидать тепла, ответил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

- У нас пока нет пяти дней, в течение которых среднесуточная температура составляла 8 градусов, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - К сожалению, или к счастью сильно у нас эту статистику подправили выходные, потому что в субботу был хороший тёплый день. Мы за этим очень внимательно следим и по тем прогнозам, которые у нас есть, я думаю, что на следующей неделе мы отопление включим.