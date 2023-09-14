В Воронежской области завершился пятый федеральный форум «Рубеж» молодёжного крыла Народного фронта. 200 участников со всей страны прошли финальное испытание и смогли стать единой командой. В форуме принимал участие и представитель мурманской «Молодёжки ОНФ» Дмитрий Митин.

Пять дней «Рубежа» научили молодёжь работать в команде. Ребята находили выходы из сложных и нестандартных ситуаций, а также обменивалась ценным опытом друг с другом. Впервые в качестве инструкторов с участниками форума работали военнослужащие, служивши е в зоне СВО. Также впервые на форум приехали представители ДНР, ЛНР и Запорожской области. Отметим, что «Молодёжка Народного фронта» всё это время активно помогает жителям новых республик.

Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта: «Ребята участвовали не только традиционно выезжая в зоны ЧС, но и оказывали большую помощь на линии боевого соприкосновения. Выезжали после обстрелов в Донецк с гуманитарной миссией в наши освобожденные регионы. Ребята за этот год побывали на переправе в Херсоне и помогали эвакуироваться людям. Эвакуировали маломобильных граждан до последнего дня».

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента: «Практически нет таких точек, проблем, которые возникали за прошедший год с небольшим, в котором не работала бы «Молодёжка ОНФ». 24 на 7 ребята работают, формируют гуманитарную помощь, отправляют фуру за фурой. И это спасает. Вы реально своей работой спасли десятки тысяч жизней».

Юбилейный пятый форум стал особенным. Организаторы отмечают, что получился новый «Рубеж», который подарил участникам уникальный опыт и незабываемые впечатления. Пять дней ребята учились преодолевать свои страхи и внешние преграды, оказывать помощь товарищам, работать со спецтехникой и, главное, быть командой. Это была своего рода перепрошивка, перезагрузка, которая, судя по отзывам, удалась.

Владимир Тараненко, руководитель молодёжного крыла Народного фронта: «Удалась однозначно, на все 1000%. Причём перезагрузка не только ребят, но и мужики, которые были из подразделений, были инструкторами, кураторами в нашей молодёжке, они заново посмотрели на многие моменты. Очень вдохновились и зарядились».

Полученные знания и навыки они показали в финальном испытании. Им предстояло преодолеть полосу препятствий, оказать помощь пострадавшим, запустить беспилотник. В дальнейшем эти умения отряды быстрого реагирования молодёжного крыла Народного фронта смогут применять, помогая людям.

Отметим, что от Мурманской области в «Рубеже» принимали участие три человека – участника региональной «Молодёжки ОНФ».

Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки ОНФ» Мурманской области: «Это не просто люди и молодёжь, это некая сила, которая меняет нашу страну. И здесь происходит генерация большая - обмен мыслями, идеями и творческими начинаниями. И здесь нас обучают: тактической медицине, военной подготовке. Нам даже показывали сегодня, что мы можем ходить и строем и шагом, в броне и в каске, ползти и бегать».

На площадке форума гости пообщались с известным блогером и политологом Юрием Подоляка. Он дал мастер-класс для участников, которые в рамках «Рубежа» выбрали профессию военкора.

Юрий Подоляка, политолог, блогер: «Мы тут все не робкого десятка. И люди, которые пошли в Народный фронт, тоже неробкие. Здесь люди, которые сознательно идут на риск. Вчера мы говорили об общих проблемах СВО, как во всех дискуссиях происходит. Были вопросы, связанные с моей профессиональной деятельностью. Разговор стандартный. А сегодня был более узкий разговор, профессиональный разбор полёта среди наших коллег - будущих журналистов».

Также молодёжка встретилась с Героем России, лётчиком Петром Каштановым. Он рассказал, почему решил посвятить свою жизнь защите Родины и что его мотивирует.