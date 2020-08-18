День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.20 19:30
Пять дней учиться очно, а в субботу по видеосвязи
1 сентября мурманские школьники сядут за парты, но дистанционная форма обучения всё же сохраниться.
По субботам ученики будут заниматься дома по видеосвязи. Такие изменения коснуться большинства школ области, сообщил глава региона.
По его словам, это сделает жизнь заполярных семей комфортнее. Если северяне захотят выехать с детьми на дачу или в гости, или просто не хотят отпускать ребёнка в школу в плохую погоду, такое решение придётся весьма кстати.
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