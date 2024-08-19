Пять дней в Апатитах, Кировске и Кандалакше будет работать «Нордическая выставка» верхней одежды

Только пять дней - с 21 по 25 августа включительно - сразу в трёх городах Мурманской области: Апатитах, Кировске и Кандалакше будет работать «Нордическая выставка» верхней одежды, организованная компанией «OrsoGroup» из Санкт-Петербурга.

Компания приобрела имеющиеся на территории России крупные партии одежды по ценам ниже оптовых и организовала работу выездных экспозиций по регионам России.

За последние несколько лет с российского рынка ушла основная масса европейских компаний. Закрывая магазины иностранный бизнес столкнулся с определенными трудностями, например, с вывозом своей продукции обратно. Хранить вещи на складах было нецелесообразно и нерентабельно — ведь и до сих порт никто не может дать точного прогноза, когда отношения между странами вернутся в обычное рабочее русло. Логичней в этой ситуации было найти российских партнёров, которые бы выкупили товар оптом.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберемся с заблуждением многих наших покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать это товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, она выкупает этот остаток и распродает его со скидками от 40 до 70 процентов. На нашей выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховкики, облегченные дублёнки, верхняя одежда на демисезон и лето».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Норвежская парка «Аляска» от компании бренда «Бьерн Ларсен». В ней используются высокотехнологичные материалы, такте как мембрана 10 на 10 тысяч, которая не промокает, не продувается. А самое главное, она дышит - внутри все «Аляски» идут полностью на климат-контроле. Вам будет в помещении нежарко, а на улице – нехолодно. Они выдерживают температуру до минус 45-50 градусов. В данной модели наполнителем идёт биопух дюпонт-сароны. Его можно стирать в машинке на деликатном режиме 30-40 градусов. Есть у нас модели с наполнителем на верблюжьей шерсти и натуральном гагачьем пухе-перо. По окантовке капюшона – мех северного енота».

Валентин, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки.».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только пять дней - с 21 по 25 августа включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена по адресам: г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж); г. Кировск, проспект Ленина, 8 (Универмаг, прямо и налево от главного входа). В Кандалакше выставка-продажа будет проходить в гостинице «Беломорье» на 1-ом этаже бывшего магазина «АЛВЕР» (Ориентир - воздушные шары).

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