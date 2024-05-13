Пять дней в Полярном будет работать выставка-продажа верхней весенней, зимней и демисезонной одежды от компании «Орсо Групп»

С 15 по 19 мая и только 5 дней в Полярном будет работать эксклюзивная выставка верхней весенней, зимней и демисезонной одежды от компании «Орсо Групп», на которой норвежская одежда будет доступна со скидкой до 70%.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. В России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские, финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон, лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, которая обработана полифит-маслами. Идеально подходит на демисезон – весна, осень, так же и на лето. Из преимуществ у данной модели — затяжной пояс, т.е на кунисках её можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Он необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только пять дней - с 15 по 19 мая включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Полярном по адресу: ул. Гаджиева, 3 (Городской центр культуры «Север», ориентир - воздушные шары).

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