Пять лет без горячей воды, или Проблему замены бойлера в доме на улице Нахимова решает Комитет городского развития

Пять лет без централизованной подачи горячей воды живут собственники квартир на улице Нахимова областного центра. Бойлер вышел из строя давно, а установить новый нет возможности. Управляющая компания разрешать проблему не торопится, поэтому жильцы обратились с просьбой о помощи к представителям общественной организации «Комитет городского развития».

Жители многоквартирного дома на улице Нахимова, 18 живут в своих квартирах без централизованной подачи горячей воды уже в течение пяти лет. О коммунальном комфорте пришлось забыть в далеком 2014 году, когда домовой бойлер вышел из строя. С тех пор горожане пытаются своими силами выйти из сложной ситуации. Многие подключили водонагреватели, поэтому и счета за электроэнергию приходят запредельные. Помимо финансовых затрат такой способ подогрева воды небезопасен, в любой момент электросети могут не выдержать нагрузки и тогда пожара не избежать.

«Нас волнует дополнительная нагрузка на электросети, - говорит Наталья Бережкова, жительница дома, - потому что некоторым приходится, чтобы включить стиральную машину, отключать дома холодильник, чтобы автоматика не отключилась».

В первую очередь со своей бедой жильцы обратились в управляющую компанию, но там пояснили, что проблема с бойлером – ответственность собственников квартир.

«Было несколько собраний собственников, на которых решался вопрос об установке бойлера за счёт собственников или организации, - вспоминает Оксана Симонова, жительница дома. – Но мы не пришли к единому решению, так как большая часть жильцов за свой счёт не собиралась ставить оборудование, а потом захотели, но кворум не собрали».

Дело с восстановлением горячего водоснабжения так и не двигается с места. Инициативные жители решили не опускать руки и обратились за помощью в общественную организацию «Комитет городского развития».

«Мне эта проблема близка, потому что я жила в этом доме двадцать лет, - рассказывает Татьяна Ковалева, координатор общественной организации «Комитет городского развития». - С этого дома начиналась моя жизнь в Росте. Я шла мимо этого дома и просто поздоровалась с соседями. Они услышали о нашем комитете, остановили меня и начали жаловаться, что пять лет без горячей воды живут. Я до сих пор прийти в себя не могу!».

Представители общественной организации решили действовать планомерно. Чтобы решить наболевший коммунальный вопрос координаторы решили организовать встречу руководителя управляющей компании с собственниками жилья и заодно провести общественное голосование.

«В данном доме три подъезда по 15 квартир, соответственно больше половины людей должны принять участие голосовании, чтобы оно считалось легитимным, - отмечает Артём Кузьмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития». – Только после этого можно будет открыть спецсчёт и копить деньги на бойлер или скинуться и купить новый бойлер и сделать перерасчёт по коммунальным платежам. Все эти вопросы и будут обсуждаться при встрече с представителями управляющей компании».

Уже в ближайшее время состоится собрание собственников жилья, о его времени и месте общественники сообщат дополнительно, разместив объявления на подъездах. Итогом такого диалога станет то, что проблема горожан с горячей водой наконец-то будет замечена и услышана.