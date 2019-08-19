24 августа Мурманская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»3,5 тысячи сеянцев сосны будут высажены на территории Мончегорского лесничества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.19 19:30

Пять лет без горячей воды, или Проблему замены бойлера в доме на улице Нахимова решает Комитет городского развития

Пять лет без централизованной подачи горячей воды живут собственники квартир на улице Нахимова областного центра. Бойлер вышел из строя давно, а установить новый нет возможности. Управляющая компания разрешать проблему не торопится, поэтому жильцы обратились с просьбой о помощи к представителям общественной организации «Комитет городского развития».

Жители многоквартирного дома на улице Нахимова, 18 живут в своих квартирах без централизованной подачи горячей воды уже в течение пяти лет. О коммунальном комфорте пришлось забыть в далеком 2014 году, когда домовой бойлер вышел из строя. С тех пор горожане пытаются своими силами выйти из сложной ситуации. Многие подключили водонагреватели, поэтому и счета за электроэнергию приходят запредельные. Помимо финансовых затрат такой способ подогрева воды небезопасен, в любой момент электросети могут не выдержать нагрузки и тогда пожара не избежать.

«Нас волнует  дополнительная нагрузка на электросети, - говорит Наталья Бережкова, жительница дома, - потому что некоторым приходится, чтобы  включить стиральную машину, отключать дома  холодильник, чтобы автоматика не отключилась».

В первую очередь со своей бедой жильцы обратились в управляющую компанию, но там пояснили, что  проблема с бойлером – ответственность собственников квартир.

«Было несколько собраний собственников, на которых решался вопрос  об установке бойлера  за счёт собственников или организации, - вспоминает Оксана Симонова, жительница дома. – Но мы не пришли к единому решению, так как большая часть жильцов за свой счёт не собиралась ставить оборудование, а потом захотели, но кворум не собрали».

Дело с восстановлением горячего водоснабжения так и не двигается с места. Инициативные жители решили не опускать руки и обратились за помощью в общественную организацию «Комитет городского развития».

«Мне эта проблема близка, потому что я жила в этом доме двадцать лет,  - рассказывает Татьяна Ковалева, координатор общественной организации «Комитет городского развития». - С этого дома начиналась моя жизнь в Росте. Я шла мимо этого дома и просто поздоровалась с соседями. Они услышали о нашем комитете, остановили меня и начали жаловаться, что пять лет без горячей воды живут. Я до сих пор прийти в себя не могу!».

Представители общественной организации решили действовать планомерно. Чтобы решить наболевший коммунальный вопрос координаторы решили организовать встречу руководителя управляющей компании с собственниками жилья и заодно провести общественное голосование.

«В данном доме три подъезда по 15 квартир, соответственно больше половины людей должны принять участие голосовании, чтобы оно считалось легитимным, -  отмечает Артём Кузьмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития». – Только после этого можно будет открыть спецсчёт и копить деньги на бойлер или скинуться и купить новый бойлер и сделать перерасчёт по коммунальным платежам. Все эти вопросы и будут обсуждаться при встрече с представителями управляющей компании».

Уже в ближайшее время состоится собрание собственников жилья, о его времени и месте общественники сообщат дополнительно, разместив объявления на подъездах. Итогом такого диалога станет то, что проблема горожан с горячей водой наконец-то будет замечена и услышана.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Жить». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 61 копейку, евро подскочил почти на 73 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 302 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика