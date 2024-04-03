Пять «О», или В Мончегорске собрались самые идейные и активные северянки на форуме «О тебе»

Девушки обсудили возможности развития и самореализации в моногородах.

В Мончегорске обсудили возможности развития активных жительниц моногородов. В программе женского форума пять тем: «Опора», «Отношения», «Образ», «Отдых» и «Очаг», между которыми девушки искали баланс.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, организатор женского форума «Звезда Севера»: «Очень хорошо, что внимания к женщинам стало больше, потому что женщина - это не только руководитель, а здесь форум, как правило, больше для руководителей, но она ещё и мама. И она все ценности, все свои знания, весь свой опыт транслирует своим детям».

Девушки делились своим вдохновляющим опытом, проходили различные тренинги и мастер-классы, посвящённые балансу в жизни, женскому бизнесу, красоте и ресурсности. Но первым делом состоялось ток-шоу.

Марта Говор, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области: «Безусловно, сейчас, в текущих реалиях, дом имеет особое значение. Дом - это место, где твоя семья, где твои близкие, где ты отдыхаешь. Такое место силы. Для меня в этом собраны все остальные отношения и образ, и опора – всё там. Приходя домой, мы настраиваемся на день, или, например, отпускаем этот день, который прошёл».

Тема баланса между семьёй, работой, отдыхом и заботой о себе лейтмотивом шала на протяжении всей встречи. Главными спикерами, передающими свой жизненный опыт жительницам Мончегорска, стали Евгения Чибис, Регина Потехина и Анна Федорова.

Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска: «Это первый женский форум, который мы сегодня проводим. Такое мероприятие, если честно, я не сразу была готова проводить, объясню почему. Потому что очень важно было понимать цели, задачи этого мероприятия, какие проблемы он решает. Но после того, как мы провели социологическое исследование, то поняли, что женщинам сегодня непросто».

По мнению организаторов женского форума в Мончегорске, девушкам сложно реализовывать себя в моногородах, где большинство рабочих мест предназначено для мужчин, а такие форумы дают идеи и толчок для самореализации.