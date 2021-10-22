Пять Углов – большая площадь, много мнений

В ближайшие годы облик знаменитой мурманской площади Пять Углов может измениться. Что горожане думаю о грядущем проекте реконструкции главной площади, узнавали журналисты «Арктик-ТВ»:

- У нас и сейчас, по-моему, очень даже неплохой парк.

- Положительно, положительно, да, хоть машин не будет. Можно будет прогуляться, отдохнуть, посидеть.

– Я отношусь отрицательно.

– Парковку убирать, наверное, не стоит. Как-то об этом надо подумать, где машины парковать всё-таки, всё-таки это центр.

- Если это будет парк с деревьями, где дорожки будут, где можно гулять, вот, в частности, с ребёнком маленьким, то я относилась бы к этому положительно. Но, с другой стороны, куда они собираются девать парковку перед «Меридианом»?