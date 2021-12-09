Пять Углов устремляется в будущее – «Проще говоря»

Благоустройством центральной площади Мурманска займется петербургское архитектурное бюро «ХВОЯ». Главной особенностью проекта станет объединение двух частей площади и перекрытие автомобильного движения по улице Воровского.

Какие ещё преобразования увидят северяне узнала Эллина Ким в новой программе «Проще говоря».

Проект реконструкции площади Пять Углов вызывает множество вопросов у жителей Заполярья, какова его основная идея? Зелёные насаждения вдоль дороги, сохранят ли их?

На эти и другие вопросы будут даны ответы сегодня, 9 декабря, в 20.00 в программе «Проще говоря». Смотрите новый выпуск в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.