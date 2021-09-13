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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.21 19:30

Пятидневка для школьников, новые троллейбусы и автобусы городу, Териберка становится природным парком – хорошие новости с оперативки

Въезд в Териберку будет по спецразрешению, а заполярные школьники перейдут на пятидневку, об этом сегодня на заседании оперативного штаба заявил губернатор Мурманской области.

19 автобусов и десяток новых троллейбусов закупят до конца года за счёт федерального гранта, полученного Мурманской областью за эффективную работу по социально-экономическому развитию. Кроме этого, планируется разработка дополнительных маршрутов общественного транспорта необходимых северянам. Также обновится парк машин скорой помощи и школьных автобусов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы получаем 22 новые машины скорой помощи – 19 класса B, три класса С, и девять новых школьных автобусов вместимостью от 13 до 31 человека».

Другая приятная новость для заполярных школьников - переход на петидневку. В субботу, начиная со второй четверти, идти на уроки не придётся. Ученики в дополнительный выходной смогут полноценно отдохнуть, заняться хобби или спортом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, чтобы учителя, которые получали деньги, не пострадали и не стали получать меньше. В Минобре должны проработать этот вопрос с муниципалитетами, учителя в зарплате потерять не должны».

Знаковым событием для туристической отрасли стало создание природного парка «Териберка», соответствующее постановление подписал глава региона. Для сохранения уникальной природы въезд в поморское село в будущем разрешат только по пропускам, выданным региональным Министерством природы. Для проживающих в Териберке и их родственников такой пропуск не понадобится, так как их передвижение останется свободным.

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