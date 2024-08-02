Пятилетний план противопожарного обустройства лесов Мурманской области получил положительное заключение

План разработан с целью объективной оценки состояния лесных насаждений, более точной и эффективной борьбы с лесными пожарами, в случае их возникновения.

План противопожарного обустройства лесов Мурманской области получил положительное заключение департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу и утверждён губернатором Мурманской области.

План разработан с целью объективной оценки состояния лесных насаждений, более точной и эффективной борьбы с лесными пожарами, в случае их возникновения.

Документ содержит информацию о количественных и качественных характеристиках леса, аналитические данные о прохождении пожароопасных сезонов прошлых лет, а также информацию о природных условиях окружающей среды региона в целом. Помимо этого, отражается информация о зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, данные об участках, предоставленных в пользование, и противопожарном обустройстве лесов.

За период действия плана на территории лесного фонда Мурманской области до 2028 года планируется в том числе провести работы по устройству и прочистке минерализованных полос в количестве 1104 км, благоустройству 635 зон отдыха и установке более 3000 аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.