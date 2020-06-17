Пятно на озере насторожило службы безопасности

Специалисты держат под контролем ситуация с распространением на акватории Умбозера, которое находится в центре Кольского полуострова, пятна мутно-бирюзового цвета. По одной из версий, разлив неизвестной жидкости произошёл из заброшенной шахты обанкротившегося Ловозерского обогатительного комбината.

Руслан Назаров, начальник главного управления МЧС России по Мурманской области: «Мы усилили мониторинг… Наблюдение продолжается».