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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.19 19:30

Пятый форум социальных технологий: Мончегорску – ярости, Никелю – северное сияние

В Мончегорске состоялся Пятый форум социальных технологий «Город -  это мы!», организованный компанией «Норникель». Участники форума вместе с экспертами из разных городов страны обсуждали вопросы обустройства общественных пространств.

Участие в форуме приняли более 300 человек. Все они объединены одной целью: сделать свой город лучше.  Ключевая тема нынешнего форума – «Общественные городские пространства».  Среди приглашенных экспертов - известные урбанисты, архитекторы, теоретики и практики из Москвы, Санкт-Петербурга, Урюпинска, Норильска, Мурманской области и других городов России.

Форум «Город - это мы!» - часть благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». За пять лет её реализации  в городах присутствия «Норникеля» многое изменилось в лучшую сторону, в том числе, благодаря реализации общественных инициатив. Кстати, на форуме состоялось награждение участников конкурса социальных проектов. Авторы лучших получат грант и смогут свои идеи воплотить в жизнь.  В этом году в борьбу за получение грантов активно включились школьники.

«Мне хочется сказать про проекты школьников. У нас номинация относительно новая, она стартовала недавно и не так как мы хотели, - отмечает Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам Кольской ГМК. - А сегодня мы видим, что к проекту присоединились дети,  они  добились полбеды, выиграли грант на реализацию проекта».

Один из грантов достался экологическому проекту «Птичкина столовая» средней школы № 8 Мончегорска. Теперь ученики и их педагоги смогут организовывать задуманные природоохранные акции. « Мы будем закупать материалы для изготовления кормушек, инструменты, будет украшен зал для «Экосерпантина», мы будем выкупать саженцы у Мончегорского лесничества на проведение и организацию этих мероприятий», - рассказывает о задумках учащихся Светлана Югина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 8 (г. Мончегорск).

На форуме горожане не только обсуждали интересные идеи, но и смогли, полюбоваться картинами художников из Мончегорска и Никеля, представленными на выставке «Реки текут на Север». Некоторые экспонаты можно было не только посмотреть, но и понюхать.

Опытом в сфере создании новых общественных пространств с участниками форума поделились эксперты-урбанисты и архитекторы. Один из них руководитель  проектов по брендингу из Урюпинска Василий Дубейковский. По его мнению, если подойти к делу с фантазией, то небольшой Мончегорск может привлечь немалое число туристов.

«Я думаю, что для мончегорцев нужно делать абстрактные бренды. Например, удаленность, провинция, доброта, - предлагает Василий Дубейковский, руководитель  проектов по брендингу из Урюпинска. - Это я сейчас перечисляю те категории, которые заняты. Я желаю прийти мончегорцам не к лосю, а, например, к таким понятиям, как вдохновение, преодоление, ярость».

Завершился форум в Мончегорске благотворительным спектаклем «Путевые заметки» Андрея Урганта о волонтёрах «Норникеля». Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку общественного приюта для животных «Дом с хвостом». 

«Лет тридцать я этим занимаюсь. И я не знал, что это волонтерская работа, я говорю об этом даже в спектакле. Я сам делал добрые дела и никогда об этом не афишировал и газеты об этом не писал,  - делится своим воспоминаниями Андрей Ургант, актёр. - Вдруг, когда я познакомился с волонтерами, я понял, что я этим занимаюсь всю жизнь».

Форум социальных технологий компании «Норникель» ежегодно проходит в Норильске и Таймырском районе, а с этого года и в Никеле. 3 марта программа форума продолжилась в этом посёлке на базе успешно работающего общественного пространства «Вторая школа».  Участники креативных сессий выдвинули идею развивать не только внутригородскую жизнь, но и туризм. В частности, они предложили создать в здании местной школы смотровую площадку, откуда можно увидеть окрестности и наблюдать за полярным сиянием.

 

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