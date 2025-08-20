Пятый выпуск телевизионного проекта «Большие семьи большой страны» сняли в Мурманской области

Цикл авторских программ Юлии Барановской рассказывает о возможностях, привилегиях и укладе жизни многодетных семей разных регионов России.

В центре внимания сюжета из Мурманска - семья Лаптевых, воспитывающая одиннадцать детей, где старшие помогают младшим, дети совмещают спорт с учёбой и ежедневно распределяют обязанности.

Ещё одними героями программы стала семья Харыбиных-Бакулиных. У пары трое малышей, которым родители бережно передают традиции саамской культуры и знания родного языка.

Также в выпуске губернатор Андрей Чибис рассказывает о действующих в регионе инструментах поддержки родителей, таких как «Зарплата мамы», программа «Свой дом в Арктике», гранты «Губернаторский старт» и семейные пространства «СОПКИ».