«Пылающие сердца» - выставка, посвященная столетию пожарной службы, открылась в Мурманске

В преддверии столетнего юбилея пожарной службы в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Пылающие сердца». В экспозиции уникальные документы, фотографии, старинные предметы экипировки огнеборцев.

Металлические каски, краги, противогазы, боевая экипировка пожарного и средства связи, витрины с уникальными фотохрониками и документами. Столетняя история становления и развития пожарной службы в Заполярье представлена на выставке, открытие которой состоялось в краеведческом музее Мурманска.

- Эта выставка интересна с двух точек зрения, - поясняет Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - На фотографиях представлен исторический экскурс, как работала пожарная служба. А на манекенах в витринах, в чём и как работает пожарная служба: как одевается, какой инвентарь использует.

Профессиональный праздник пожарных тоже имеет свою историю. Первая пожарная служба ещё во времена царской России появилась более трёх с половиной веков назад. С тех пор дата неоднократно менялась, но всегда выпадала на апрель.

- 17 апреля 1918 года исполнилось бы 100 лет советской пожарной охране. Так развились события, что советский праздник ушёл в историю. А в 2014 году Ельцин подписал указ об объявлении Дня пожарной охраны в России, - рассказывает Анатолий Залесов, заместитель начальники ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны» Мурманской области. - Этим указом объявлялось 350-летие этого важного ведомства. Отсюда теперь и идёт отсчёт.

Работа огнеборцев вызывает неподдельный интерес у молодёжи. Среди юных мурманчан есть коллекционеры, собирающие предметы экипировки. Но такие экспонаты, как оказалось, не принято хранить в шкафу или на полочке. Самые преданные фанаты этого дела организуют и участвуют в разнообразных реконструкциях.

Столетие заполярной пожарной службы отметят и другими юбилейными событиями. Запланирована торжественная встреча ветеранов, парад пожарной техники, встречи с молодёжью.

- В преддверии столетия, благодаря с взаимодействию с руководством музея, организована передвижная выставка, будет проведена встреча ветеранов 17 апреля в ДК Колы. В конце апреля планируется провести традиционный парад-показ пожарной техники, а по пожарным частям региона - день открытых дверей с целью профориентации молодёжи.

Работа выставки в Мурманском краеведческом музее продлится до 25 апреля.