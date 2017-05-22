Пылесосы выехали на улицы Мурманска

За эту зиму дорожные службы Мурманска высыпали на городские улицы 26 тысяч кубометров песка и соли. Снег сошёл - песок остался. Теперь дорожникам предстоит убрать его с дорог и тротуаров. Для этого используют специальные машины-пылесосы.

Универсальные вакуумные подметально-уборочные машины способны не только избавить от песка и пыли, но и помыть улицы Мурманска. Они уже отлично проявили себя на территории Мурманского морского торгового порта. Теперь техника вышла работать и на городские улицы.

- Со второго мая эти машины вышли на работу. Сейчас мы обеспечили семидневный режим работы. Несколько дней выходят по две машины, несколько дней - одна машина, - рассказывает Александр Масько, генеральный директор ПАО «ММТП». - Все семь дней недели мы проводим уборку. С начала этих работ мы собрали около 100 кубических метров этого смёта.

Чистота, как известно, залог здоровья. Пыль, сажа и песок в условиях города затрудняют дыхание, а когда поднимается ветер, то могут попасть и в глаза. Вакуумные пылесосы на колесах оснащены герметичным бункером объёмом 7 кубических метров - обратно собранный мусор не просочится.

Торговый порт во временное пользование предоставил городу две такие машины. Есть похожая техника и в автопарке Управления дорожного хозяйства. Работают автомобили практически круглосуточно и последовательно убирают все улицы города. Единственное препятствие - погодные условия. При температуре ниже +5 градусов машины выпускать нельзя. «Это связано с техническими характеристиками бункеров, поясняет Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - При меньшей температуре у них происходит обморожение камеры, которая всасывает песок».

Помощь Мурманского морского торгового порта городу на этом не закончится. Руководство предприятия намерено также содействовать муниципальным властям в уборке скверов и парков. Для этого портовики планируют сформировать специальные трудовые отряды, которые будут направлять на мероприятия в рамках программы «Мурманск - город чистоты».