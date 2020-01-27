Пышные платья, смокинги и вальс - в Мурманске отгремел студенческий бал

Ни один Татьянин день не обходится без студенческого бала. Традиционно в зале Дворца имени С.М. Кирова собрались лучшие представители вузов и сузов. Обязательным условием для посещения торжества стал дресс-код - костюм для кавалеров, для дам – вечернее платье.

Сотни студентов, представителей молодёжных объединений и организаций собрались в Татьянин день в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. Праздник в традициях светского приёма, подразумевает соблюдение обязательного условия для гостей - все девушки должны быть в вечерних платьях, а юноши в костюмах.

Алиса Смагина, студентка МГТУ, учиться на кораблестроителя и своим изумрудным нарядом мечтает покорить жюри, чтобы заполучить титул «Королевы бала».

Алиса Смагина, студентка 2-го курса МГТУ: «Я участвую уже не первый раз, каждый год это все лучше проходит. В прошлом году тоже было много конкурсов, девочки заранее записывалась, выбирали платья, было очень шикарно и интересно».

В программе бала традиционные конкурсы-дефиле бальных нарядов, светские игры на знание этикета, а также конкурс «Битва поэтов». Юноши и девушки погрузились в атмосферу настолько, что и про телефоны с мессенджерами забыли, погружаясь в атмосферу XIX столетия.

Самым главным событием стало исполнение старинных танцев - вальса, польки и полонеза. Гости вечера могли подготовиться и обучиться сложным па заранее, для них работала хореографическая школа.

После бала студенты предпочли продолжить празднование, но уже вне стен Дворца культуры.

Как признаются студенты, быть изящными и утонченными, держать себя в образе робких дам и галантных кавалеров - интересный опыт, но всё же на современных дискотеках, где можно отказаться от корсетов и бабочек, ребята чувствуют себя привычнее.