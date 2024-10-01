Пыжик с оленихой попали в объектив фотоловушки Лапландского заповедника

Пыжик, так называют новорожденных оленей, с важенкой - его мамой, прогуливающиеся по лесу, были сняты ещё в мае, в период, когда появляются на свет новые сохатые.