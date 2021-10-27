QR-код становится пропуском в кафе

Нерабочие дни начнутся в регионе с 30 ноября. При этом открытыми для посетителей останутся места общественного питания. Речь идёт не только о еде навынос. Перекусить можно будет в кафе или ресторане, но только при наличии QR-кода.

Семейная пекарня в Первомайском округе Мурманска ежедневно угощает посетителей булочками, хачапури и пирожными самых причудливых форм. По словам владелицы заведения, за три года существования вкусовые предпочтения покупателей известны от и до: школьники прибегают сюда за хот-догами, людям постарше привычнее взять пирожки. Отказывать в свежей выпечке не придётся даже в нерабочие дни, которые стартуют с 30 ноября. Кафе продолжит работу. Посидеть за чашкой чая можно будет при наличии QR-кода.

Марина Маташкова, владелица пекарни: «Это создает определенные неудобства. Население считает, что это ограничивает, но мы, малый бизнес, считаем, что это правильно, потому что это, в первую очередь, забота о нашем здоровье, для нас это сохранение рабочих мест, чем полностью закрытие предприятия».

Напомним, в некоторых регионах с 30 октября будет введён локдаун и заведения общественного питания смогут работать только на вынос и на доставку. У нас же в области вводить жёсткие ограничения не стали. Здесь в кафе перед входом установят пункт контроля, на нём сотрудник будет обязан проверять коды.

Марина Маташкова, владелица пекарни: «Мы готовы, у нас появился дополнительный продавец, который будет измерять температуру и проверять куар-код посетителей, которые захотят посидеть и выпить кофе».

По словам Марины Маташковой, главное в бизнесе – умение адаптироваться под обстоятельства. Ведь коронавирус никуда не ушёл и с ним придётся как-то и дальше сосуществать. В такой ситуации нельзя пренебрегать правилами, которые помогут сохранить здоровье посетителей, а предпринимателям удержать своё дело наплаву.