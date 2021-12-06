QR-коды доказали эффективность

Около 3000 сертификатов с кьюар-кодами за три недели получили северяне.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе находится под контролем, по словам Дмитрия Панычева министра здравоохранения региона, ситуацию удалось стабилизировать, роста заболеваемости не отмечается.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Мы на прошлой неделе свернули 80 коек в ковидных стационарах. Сейчас коечный фонд достаточный. Всего развернуто 1400 коек кислородных, 135 с ИВЛ».

Система, связанная с введением QR-кодов для борьбы с распространением COVID-19, уже показала эффективность. Вакцинация и повсеместное использование сертификатов помогает обеспечить безопасность северян, а также достигнуть коллективного иммунитета. Многофункциональные центры быстро и без лишней бумажной волокиты, буквально в течение 5 минут, выдают кьюар-коды при этом регистрироваться на портале госуслуг не надо.

Ольга Ярыченко, руководитель МФЦ Мурманской области: «Для это необходимо принести паспорт, СНИЛС и полис. Наш специалист заносит сведения о гражданине и распечатывает сертификат на русском или английском языке при предъявлении загранпаспорта».

Сертификат выдают только тем, кто прошёл курс вакцинации или же переболевшим, а также тем, у кого есть медотвод. С кюар-кодом можно свободно посещать культурные учреждения, кафе и торговые центры.

Для семьи Поповых сертификат необходим для поездки в Москву к дочери, поэтому вопрос безопасности на первом месте.

Семья Поповых: «Спутник V» второй раз делал. Очень удобно и быстро».

Теперь главная задача не помять и не испачкать распечатанный сертификат, так как его будет сложно считывать. Супруги собираются хранить его бережно. Срок действия кьюар-кода 1 год с момента завершения вакцинации или закрытия больничного.