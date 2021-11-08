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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.21 19:30

QR-коды остаются в нашей жизни, но новых ограничений пока нет – оперативное совещание в правительстве региона

«Ковидная повестка» вновь стала самой обсуждаемой темой на оперативном совещании правительства региона под руководством губернатора Андрея Чибиса.

А началось оперативное совещание в региональном правительстве с назначения Андрея Калинина на пост главного федерального инспектора по Мурманской области. Несколько лет назад он уже занимал эту должность.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вместе мы продолжим повышать эффективность работы, в том числе, по реализации национальных проектов и борьбе с коронавирусом. Всех коллег прошу обеспечить необходимую координацию, чтобы мы были в одном информационном пространстве».

С 11 ноября в Мурманской области расширяется список общественных мест, для посещения которых требуется QR-код или справка. Это солярии, сауны и бани, салоны красоты и спа-салоны, торговые и торгово-развлекательные центры (за исключением расположенных в них продуктовых магазинов). Сохраняется особый режим посещения кафе и ресторанов, фитнес-клубов, культурных и спортивных мероприятий. При этом, проверяющие вправе попросить у граждан документ, удостоверяющий личность, чтобы убедиться в достоверности кода, отметил губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта система зарекомендовала свою эффективность, так как носит не запретительный характер, а позволяет людям, которые подошли ответственно к своему здоровью и безопасности окружающих, постепенно возвращаться к нормальной жизни. И благодаря принятым мерам нам удалось стабилизировать ситуацию».

Альтернатива справки о полном курсе вакцинации против COVID-19 - отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, документ, подтверждающий перенесённое в последние полгода заболевании, либо медотвод. Правила не распространяются на лица младше 18 лет.

В МФЦ продолжают оказывать помощь гражданам в получении «ковидных» документов. Только в нерабочие дни сотрудники учреждения помогли более чем полутора тысячам северян. Кстати, в этот же период темпы вакцинации в регионе выросли вдвое.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На данный момент в регионе полностью привиты уже свыше 270 тысяч человек. Если брать двойную вакцинацию - полный курс, то более 58% вакцинированы. А 76% - это люди, которые и вакцинированы и переболели за последние 6 месяцев».

В условиях пандемии предприниматели Мурманской области могут получить региональную и федеральную финансовую поддержку. В дополнение к действующим мерам вводится новая - для детских развлекательных центров и игровых комнат. Это выплата в размере 29422 рублей на каждого сотрудника согласно штатной численности. Субсидия будет предоставляться за весь период приостановления деятельности до момента снятия ограничений.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Заявки также будут приниматься в «ФОРМАПе» с 22 ноября по 10 декабря 2021 года».

Кроме того, детские развлекательные центры и игровые комнаты могут получить 100% компенсацию понесенных затрат по уплате коммунальных и арендных платежей. Заполярным НКО и предпринимателям малого и среднего бизнеса доступна федеральная поддержка и гранты на восстановление деятельности. Приём заявок осуществляется до 15 декабря.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Удобно подать заявку онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» сайта налоговой службы. Грант на одного работника составляет федеральный МРОТ – 12130 рублей на каждого работника».

Что касается граждан, то они могут получить 46 видов социальной поддержки в электронном виде через региональный портал электронных услуг и портал «Госуслуги». Это делается для минимизации распространения ковида.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «В целях соблюдения всех необходимых мер проводится наблюдение за состоянием здоровья сотрудников и получателей услуг, увеличены кратность проведения уборок, а также количество мест в изоляторах».

Вице-губернатор также напомнила, что для неработающих граждан старше 60 лет введена обязательная самоизоляция. Но она не касается тех, кто прошёл полный курс вакцинации или перенёс ковид в последние полгода.

Северяне теперь могут оценить уровень реализации и статус нацпроектов в новом разделе на портале «Наш Север». Там можно увидеть результаты работы и уровень исполнения бюджета. По каждому объекту представлены текущий статус и фотографии, а по некоторым – онлайн-трансляция.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пользователи смогут оставлять комментарии по объектам. Этот новый канал обратной связи для органов власти и местного самоуправления ответственных за реализацию. Это такая новая глобальная форма открытости по всем тем мероприятиям, которые выполняются в области».

В Мурманске состоялся финал игр Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. Юные северяне соревновались в несколько этапов по четырём видам спорта.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Мероприятия проходили в три этапа: муниципальный, финальный и зональный. Виды спорта, которые были включены в соревновательный процесс, волейбол, мини-футбол, баскетбол и шахматы».

Победители и призёры финального этапа будут награждены денежными сертификатами на приобретение инвентаря, ремонт спортзалов или установку площадок.

 

Комментарии

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Игорь
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