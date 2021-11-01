QR–коды меняют жизнь регионов и россиян

С 30 октября для посещения общественных мест необходимо предъявить документ, подтверждающий наличие прививки от ковида. Без куар-кода невозможно попасть в любимое кафе или фитнес клуб. В соседних, северо-западных регионах страны, так же не обошлось без ограничений. Узнать о них можно на портале стопкоронавирус.

Локдаун объявлен в Санкт-Петербурге. Магазины, бары и рестораны опустели, с документом о вакцинации попасть можно только в театры и музеи. С 1 декабря QR-код потребуется даже для посещения непродовольственных магазинов.

Сфера применения кодов расширена в Архангельской области. В ветеринарных клиниках там смогут принять без прививки только в случае необходимости оказания срочной и экстренной помощи питомцам.

В Карелии для получения плановой медпомощи в стационарах также обязателен ПЦР-тест или QR-код.

Жителям Псковской области также необходимо предъявлять документ о вакцинации вместе с паспортом. В регионе приостановлена деятельность кинозалов, театров и музеев.

Эпидемиологи призывают в нерабочие дни оставаться дома, а люди пытаются побыстрее получить заветную прививку, чтобы их не касались ограничения.