Рабочая группа регионального МЧС провела комплексный анализ работы Единой дежурно-диспетчерской службы в Печенгском округе

Главная цель – оказание специалистам колл-центра методической помощи.

Алексей Игнатьев, заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В ходе сегодняшнего мероприятия оценена работа диспетчерского состава по реагированию на сезонные риски: аварии на ЖКХ, провалы людей и техники под лёд, происшествия с туристами, особенно обращая внимание на полуострова Рыбачий и Средний. Перемёты дорог, в том числе федерального значения».

По итогам анализа сотрудники экстренного ведомства отметили высокий уровень дежурно-диспетчерской службы в регионе. Хорошую оснащенность колл-центров и оперативность работы.