День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.23 19:30
Рабочая группа регионального МЧС провела комплексный анализ работы Единой дежурно-диспетчерской службы в Печенгском округе
Главная цель – оказание специалистам колл-центра методической помощи.
Алексей Игнатьев, заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В ходе сегодняшнего мероприятия оценена работа диспетчерского состава по реагированию на сезонные риски: аварии на ЖКХ, провалы людей и техники под лёд, происшествия с туристами, особенно обращая внимание на полуострова Рыбачий и Средний. Перемёты дорог, в том числе федерального значения».
По итогам анализа сотрудники экстренного ведомства отметили высокий уровень дежурно-диспетчерской службы в регионе. Хорошую оснащенность колл-центров и оперативность работы.
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