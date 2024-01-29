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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.24 19:30

Рабочая группа сериала «Челюскин. Первые» начала подготовку к съёмкам в Мурманской области

Локацией для съёмок выбрали Териберку. Историческую драму «Челюскин. Первые» начнут снимать в феврале, у киноделов запланировано шесть съёмочных дней, во время которых они снимут события, происходившие уже после крушения парохода во льдах Арктики.

В Териберке уже построили декорации зимовки полярников, сейчас идёт набор актёров массовых сцен, которых будут выбирать среди жителей Мурманской области.

В основу сериала легла история научной экспедиции 1933 года под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе «Челюскин», которая решила пройти Северный морской путь из Мурманска во Владивосток за одну летнюю навигацию. В Чукотском море пароход встретился со сплошными льдами и оказался полностью заблокирован. К ноябрю благодаря удачному дрейфу вместе со льдами «Челюскин» вошел в Берингов пролив, однако, затем судно было увлечено назад. В феврале 1934 года «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул.

Два месяца зимовать на льду были вынуждены 104 человека, включая двоих детей. В марте и апреле 1934 года челюскинцев эвакуировали со льдины с помощью авиации.

Главные роли в сериале исполнят Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков.

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