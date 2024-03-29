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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.24 19:30

Рабочая группа вплотную займётся решением вопроса уменьшения выбросов угольной пыли в Мурманске

Борьба с угольной пылью в Мурманске продолжается. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл совещание, на котором свои позиции по этому вопросу представили как руководство Мурманского морского торгового порта, так и надзорные органы.

В феврале этого года многие мурманчане сетовали на чёрный налёт, который покрыл снег в городе. Обращения писали и губернатору Мурманской области, и в прокуратуру.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Действительно, фиксировали в течении зимы большое количество жалоб на угольную пыль в городе. Ну, и мы, и жители города, безусловно, видели. Поэтому работу по обращениям граждан продолжена во взаимодействии с транспортной прокуратурой. Нами будет дана безусловно принципиальная оценка деятельности органов контроля и надзора в этой связи. Мы полностью согласны с предложением о создании межведомственной рабочей группы». На жалобы отреагировал Андрей Чибис. Уже в марте проверку Мурманского морского торгового порта начала транспортная прокуратура, которая нашла ряд нарушений.

Петр Титаренко, и.о. мурманского транспортного прокурора: «Деятельность перегрузочного комплекса осуществляется в отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Расчёты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для указанного комплекса утверждены хозяйствующим субъектом в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов санитарных правил».

Проблема действительно важная и непростая. Мурманский морской торговый порт - второй по величине работодатель в Мурманске. На предприятии трудятся более полутора тысяч северян. Просто запретить предприятию работать, как минимум, неправильно. Значит, надо искать другие пути решения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас и для страны - это наш порт, Мурманск, стратегическое направление. Это первое. Второе - конечно, принципиально важно найти решение. О чём вы сказали. Те решения, которые делаются для того, чтобы минимально дискомфорт доставлять, с учётом тех технологий, которые сегодня есть. Тем более, что до этого, действительно, компания много в это вложила».

Руководство порта, которое присутствовало на встрече, с такой оценкой согласилось и извинилось перед жителями Мурманска за доставленные неудобства. Портовики тоже прекрасно понимают, что раз уж предприятие исторически размещено почти в центре города, необходимо искать компромиссы, чтобы не доставлять неприятностей жителям соседних районов.

Михаил Кузнецов, генеральный директор АО «Национальная транспортная компания»: «Сегодня мы делаем с профильным институтом модель распространения пыли, которой у нас, на самом деле, не было. По крайней мере на должном техническом уровне, который позволяют компьютеры и компьютерное моделирование. По результатам этой работы в течении, я думаю, месяца-двух будут составлены рекомендации, которые мы начнём воплощать в жизнь. Примерно это мы оцениваем от 200 до 500 миллионов рублей вложения в этом году».

К решению проблемы присоединились и представители компании «СУЭК», которые тоже ищут способ избавить Мурманск от угольной пыли. Или хотя бы значительно снизить её количество.

Денис Рахимжанов, директор по логистике компании «СУЭК»: «Уверен, Андрей Владимирович, что и рабочая группа, которая будет создана, помимо того мы будем реализовывать эти мероприятия, я уверен, что в процессе оценки деятельности мы будем дополнительно создавать какие-то новые технологии и мероприятия, которые позволят, если и не исключить, то минимизировать пыление».

По итогам совещания было решено создать рабочую группу, которая вплотную займётся решением вопроса угольной пыли. Её задачей станет поиск компромисса, чтобы не навредить стратегически важному предприятию - Мурманскому морскому торговому порту и, вместе с тем, избавить мурманчан от черного налёта на окнах.

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