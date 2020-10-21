Рабочая среда Михаила Мишустина прошла в Мурманске

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Мурманскую область с официальным визитом. Вице премьер встретился с губернатором Андреем Чибисом на новейшем ледоколе «Арктика».

Современный атомоход принял делегацию торжественно. В этот день состоялась церемония поднятия государственного флага на судне. «Арктику» официально передали «Атомфлоту».

После этого, Михаил Мишустин провёл ряд встреч. Одно совещание было посвящено перспективам развития Севморпути. В нём приняли участие главы «Росатома», «Роскосмоса», заместители председателя правительства России.

Затем состоялась большая встреча с действующими и потенциальными резидентами Арктической зоны и территории опережающего развития, которые представляют региональное бизнес-сообщество.

Финальным мероприятием стала персональная встреча премьер-министра страны Михаила Мишустина с главой Мурманской области Андреем Чибисом. На ней обсуждались актуальные вопросы региона.

Подробности официального визита главы правительства России смотрите в ближайшем выпуске новостей на нашем телеканале.

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации: «Говоря про Арктику, хочу сказать, что Арктика сегодня становится благоприятным регионом для инвестирования. И сегодня в наших северных районах создана самая большая экономическая свободная зона. Она должна стать привлекательным местом для бизнеса из совершенно разных отраслей и разного масштаба. Привлечь, а почему бы и нет, надо и зарубежных инвесторов».