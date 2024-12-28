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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.24 19:30

Рабочая суббота, или Предновогодние приключения журналистов «Арктик-ТВ»

Последняя неделя декабря выдалась длинной, поэтому вечером в субботу – в конце рабочего дня не хочется вникать в повестку событий. Если коротко, то в районе озера Среднее открыли «СОПКИ.ОЗЁРА» - уникальное пространство. Пограничники задержали в Териберке браконьера с более чем 100 килограммами крабов, а региональный Минкульт умудрился под занавес года запустить информационную систему с громким названием «Культурное наследие».

Не будем вас утомлять сегодня, а лучше расскажем о том, как в праздничную пору будут работать городские службы. Но сделаем это особенно. Ведь, наши корреспонденты не ищут лёгких путей.

Найти сказочного волшебника можно разными путями. Говорят, что старик теперь побаивается летать и предпочитает автотранспорт. Вот только постоянно ускользает от чуткого взора сотрудников автоинспекции. Это и понятно, Дедушка, учитывая запросы, явно передвигается на грузовике. А им на многие центральные дороги города путь заказан. О дорожной обстановке доложит Анастасия Кочурова.

Водителей, которые после праздничных застолий садятся за руль нетрезвыми, тоже можно назвать сказочными волшебниками.

Да уж… Но всё же, как доставить письмо Дедушке Морозу?

Проще всего поступить так, как это сделала Олеся Кривенко, просто отправив по почте.

Говорят, Дедушку видели и в одном из троллейбусов города. Они, к слову, будут курсировать всю новогоднюю ночь.

Поисками волшебного старика среди пассажиров общественного транспорта занялась Мария Рябенкова.

Пока все искали способы, как найти или доставить письмо с желаниями Дедушке Морозу, он уже сидел в своей резиденции и читал полученную корреспонденцию.

А нашей Машеньке, да и остальным тоже, удалось добраться до старика. Правда, Деду едва не пришлось вызвать скорую.

Какие упертые журналисты…

В Териберке, помимо браконьеров, за которыми охотятся пограничники, есть ещё немало интересного. Пока редакция «Арктик-ТВ» искала новогоднее настроение в городе, Кристина Харатова его уже нашла, но на краю света.

Она отправилась в Териберку покорять Баренцево море в тёплом костюме советских аквалангистов. А ещё побывала в Куваксе. Вы такую девушку в саамском наряде ещё точно не видели.

 

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