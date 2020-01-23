Рабочая встреча на благо детей и родителей

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Борисом Коганом.

Большая часть людей, которые обращаются к уполномоченному по правам ребёнка в регионе Борису Когану - жители областного центра. Сейчас на контроле у омбудсмена и у главы администрации несколько проблем семей с детьми.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Эти вопросы требуют постоянного и пристального внимания. Я буду очень благодарен за профессиональное и компетентное мнение по проблемам, которые у нас существуют в городе».

Согласно букве закона, уполномоченный - должность независимая, но эффективной его работа будет только при тесном сотрудничестве с администрацией города. Совместная работа, по мнению Бориса Когана, поможет избавиться от бюрократических проволочек.

Борис Коган, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «Люди жалуются на то, что им приходится ходить по нескольким инстанциям, что бы решить свои проблемы. Это надо исключить. Я хочу заметить, что за время работы этого института, а это с 2011 года, ко мне обратились более 4-х тысяч граждан».

Евгений Никора отметил, что в вопросах, которые касаются детей, не может быть отлагательств. Всё должно решаться максимально оперативно.