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Рабочая встреча около моста: в Мурманск с рабочим визитом прибыли генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков

Вместе с главой региона Андреем Чибисом они проверили ход реализации проекта «Мурманский транспортный узел».

Как отметил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, в этом году он посещает объект уже второй раз. Вместе с заместителем министра транспорта Василием Десятковым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом они осмотрели строительство железнодорожного моста через Тулому. Работы здесь выполняет генеральный подрядчик - компания «Ямалтрансстрой».

Глеб Моногаров, заместитель генерального директора АО «Ямалтрансстрой»: «К лету мы планируем закончить все основные работы - монтаж и подъём пролётных строений, чтобы к концу года запустить движение по мосту».

Высота опор моста составляет 34 метра, длина пролётов 144 и 110 метров. Строителям осталось установить три пролёта. Из-за сложности грунтов сваи забирают под углом. 

Готовность моста составляет 80%. Сейчас происходит забивка свай на глубину 50 метров, затем подготавливается основание под армирование и заливка самой опоры.

После обхода территории стройки состоялось заседание координационного совета по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Во время совещания Олег Белозёров подчеркнул, что ключевая задача запустить железнодорожное движение на участке до конца года.

Олег Белозёров, генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД»: «Идём с опережением. Несмотря на то, что появляются в процессе реализации определенные проблемы, которые успешно технически и технологически решаются».

Строительство моста активно набирает обороты. На объекте работают около 2000 сотрудников, в том числе и мурманчане. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Благодаря поддержке Президента России на этот проект появились необходимые средства. Сегодня мы видим, что работа кипит. Но помимо того, что работа кипит, в рамках тех сотрудников уже 500 человек - это жители Мурманской области, которые работают на этой стройке».

Василий Десятков, заместитель министра транспорта Российской Федерации: «Работы развернуты, что позволяет уверенно говорить о том, что рабочее движение в декабре месяце будет запущено».

Одна из главных задач новой ветки – обслуживание угольного перегрузочного комплекса. Запуск МТУ, а также завершение строительства порта «Лавна» имеют стратегическое значение для региона и всей страны.

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