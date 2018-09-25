Рабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником

На Верхнетуломской ГЭС началась модернизация. Сегодня демонтировали рабочее колесо одного из 4-х гидроагрегатов. Самая мощная гидроэлектростанция Заполярья ждёт поставку нового оборудования, которая повысит её надёжность и мощность. На подъёме колеса из шахты побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Сегодня Верхнетуломская ГЭС - крупнейшая на Северо-Западе. Располагается она практически целиком под землёй. Наверху - лишь небольшое двухэтажное административное здание, водоприёмник и распределительное устройство. Вся начинка прячется на глубине пятидесяти метров. Здесь под скалой гудят и вырабатывают электроэнергию четыре мощных гидроагрегата. Они обеспечивают мощность в 268 мегаватт. Сейчас в строю осталось лишь три. Четвёртый - сотрудники ГЭС готовят к модернизации.

Турбину агрегата достают из шахты. Дело это ответственное, ведь весит металлический цилиндр с лопастями 46 тонн. Он был изготовлен ещё в Советском Союзе, за это время устарел. Новый привезут из Чехии. Отличаться он будет и расположением лопастей, и начинкой. Что позволит увеличить мощность гидроагрегата на 8 мегаватт.

Турбину демонтируют при помощи мостового крана. Путь длиной приблизительно в 100 метров занимает пару десятков минут. За рычагами машины работает Анатолий Малахов. Сейчас его работа требует ювелирной точности и аккуратности. Если многотонный снаряд ударит во что-нибудь в машинном зале - серьёзные повреждения оборудования неизбежны. Потому внимание Анатолия сосредоточено не только на рычагах крана, но и на коллегах, которые контролируют процесс внизу.

Замена турбины четвёртого гидроагрегата ГЭС - это только начало процесса модернизации. Всего до 2021 года планируется поменять генерирующее и электротехническое оборудование двух агрегатов. А конечная цель - не просто увеличить надёжность оборудования электростанции, но и повысить мощность до 300 мегаватт. Сами же сотрудники электростанции принципиальных перемен не заметят. Учиться работать с новым оборудованием им не придётся.

Предполагается, что новое оборудование сможет работать без перебоев 50 лет. А старое, советское колесо гидроагрегата № 4 отправят на заслуженную пенсию.

46 тонн металла рабочего колеса протрудилось на Верхнетуломской ГЭС около полувека. Скоро его заменят на новое, более экологичное и мощное, а этот трудяга станет памятником инженерной мысли и мощи советской энергетики.