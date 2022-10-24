Рабочие погибли во время работ в траншее

В Мурманске двое сотрудников подрядной организации выполняли работы в траншее, расположенной возле дома №32 по улице Бондарной. В результате обвала земли работники оказались засыпаны, что привело к их смерти.

Два рабочих погибли во время земельных работ во время работ по прокладке ливневой канализации. Следователи проводят по данному факту проверку.

В Мурманске двое сотрудников подрядной организации выполняли работы в траншее, расположенной возле дома №32 по улице Бондарной. В результате обвала земли работники оказались засыпаны, что привело к их смерти.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следственным отделом по городу Мурманску возбуждено уголовное.