Рабочий едва не погиб во время чистки кровли от снега крыши дома на проспекте Ленина, 86

Мужчина в спецодежде не смог удержаться на крыше и поскользнулся. Только чудом ему удалось ухватиться за провода. Физических сил хватило и на то, чтобы провисеть до тех пор, пока подоспеет подмога.

За спасением человека снизу наблюдали десятки горожан, которые всегда гуляют в центре города. Как отмечают очевидцы, страхующего троса у рабочего не было.

Сейчас здоровью спасенного ничего не угрожает.

Прокуратура Мурманской области организовала проверку соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при производстве этих работ.