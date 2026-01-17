Рабочий старт 2026-го: план «На Севере – жить!» требует корректировки, встречаем первый рассвет и отмечаем Рождество Христово

13 января в России ежегодно отмечается День российской печати – профессиональный праздник работников средств массовой информации. В этот день губернатор Мурманской области встретился с представителями региональных СМИ, чтобы поздравить тех, кто ежедневно предоставляет гражданам достоверную и актуальную информацию.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Ксения Минко, исполняющий обязанности главного редактора газеты «Вечерний Мурманск», и Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

Главный стратегический документ Мурманской области – план «На Севере – жить!» – ждёт обновление. Уже в этом году его скорректируют с учётом мнения жителей региона. О необходимости постоянной актуализации программы заявил Андрей Чибис.

В Мурманске стало проще записать ребёнка на приём к врачу. Детские поликлиники объединились и теперь система работает как часы.

13 января в России ежегодно отмечается День российской печати – профессиональный праздник работников средств массовой информации. В этот день губернатор Мурманской области встретился с представителями региональных СМИ, чтобы поздравить тех, кто ежедневно предоставляет гражданам достоверную и актуальную информацию.

Полярная ночь официально завершилась на широте Мурманска. Многие жители и гости города встретили первый рассвет солнца на Солнечной горке.

Полярная ночь – своеобразная «зимняя спячка» для организма. И выходить из такого состояния нужно так же плавно, как просыпаться утром. О том, как это лучше сделать без перегрузок организма, расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Олеся Кривенко.

История двух студенток Мурманского арктического университета, которые создали реальный инструмент помощи детям, стала ярким примером того, как молодёжные инициативы становятся значимыми проектами. Подробности в нашем материале.

В Мурманске стартовал интеллектуальный марафон региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

Культурная программа мурманской библиотеки имени Николая Блинова насыщена событиями. Одним из таких стала квиз-игра под названием «Знатоки Севера», которую провели для студентов колледжа.

В Культурно-выставочном центре Русского музея организовали необычную экскурсию для читателей специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. С помощью тактильных копий, звука и новых технологий гости смогли познакомиться с предметами искусства.

Корзина, мяч и надёжная команда - три простых составляющих для полезных спортивных выходных. Традиционный турнир по баскетболу в Полярном собрал желающих прокачать навыки владения мячом.

Вместо кисти - пальцы, а вместо холста - песок. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на необычном творческом мастер-классе для старшего поколения.

Праздничное настроение в Мурманск привёз сказочный Поезд Деда Мороза. Свое юбилейное пятое путешествие он начал 19 ноября во Владивостоке. А в январе передвижная резиденция добралась до Крайнего Севера.

В минувшие праздничные выходные православные верующие России отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Торжественные службы прошли во всех храмах. В Мурманске двери для сотен прихожан открыл кафедральный собор «Спас на водах», где состоялась праздничная ночная литургия.