Рабочий визит в Ковдор стал крайне насыщенным для губернатора Мурманской области

Он провёл ряд важных встреч и посетил обновленные объекты.

Первой точкой визита главы региона стал Ковдорский политехнический колледж, где успешно реализуют программу «Профессионалитет». Здесь открыта лаборатория комплексного техобслуживания и ремонта автомобилей.

Валерий Ковех, преподаватель спецдисциплины в Ковдорском политехническом колледже: «Здесь можно всему научиться. Здесь есть подъёмники, сход-развал схождения колес, станки по шиномонтажу и так далее. Раньше такой не было».

Здесь проходят практику и обычные студенты, и те, кто занимается по программе «Профессионалитет». Ремонтные работы они проводят на своих машинах. Поэтому к каждому действию подходят особенно щепетильно.

Валерий Ковех, преподаватель спецдисциплины в Ковдорском политехническом колледже: «Без теории практики не будет. Некоторые говорят, когда приходишь на производство: «Чему вы там учите? Всё ерунда!». Мы им всё показали, они этому научились. Это будущие квалифицированные специалисты техники-механики, руководители среднего звена. Они будущим своим сотрудникам должны уметь технически грамотно всё рассказать и показать».

С прошлого года студенты, обучающиеся по «Профессионалитету», проходят оплачиваемую практику на Ковдорском ГОКе. Уже почти 300 человек, заключивших целевые договоры с предприятием, получают стипендию в зависимости от уровня успеваемости. Это поддержка до 10 тысяч рублей в месяц.

Евгений Шагин, директор Ковдорского политехнического колледжа и образовательно-производственного центра «Ковдорский»: «Мы создали первый кластер горно-добывающей промышленности Мурманской области, который объединил Ковдорский ГОК, апатитский, мончегорский и оленегорский колледжи. В каждом колледже готовятся по две учебные группы для Ковдорского ГОКа. Показатели трудоустройства составляют 85%, но мы думаем, что все 100% ребят будут трудоустроены. Сейчас мы ожидаем на практику приезд из Оленегорского колледжа в апреле. И в мае-июне приедут ребята из апатитского и мончегорского колледжей».

Рядом с лабораторией расположено общежитие колледжа. В следующем году здесь запланирован капитальный ремонт. Здесь уже новая техника, мебель, всё необходимое для проживания молодых людей в период обучения.

Посетил губернатор и Ковдорскую больницу. Недавно сюда приобрели и уже ввели в эксплуатацию компьютерный томограф. Сейчас в Ковдоре завершают ремонт фасада здания детской поликлиники. А ранее она была капитально отремонтирована, как и главный корпус больницы.

Оказалось, что в день визита губернатора у ковдорчан был большой праздник – долгожданное открытие после масштабной реконструкции Городского дома культуры. Её провели впервые за шестидесятилетнюю историю. Ремонт стартовал в 2023 году по инициативе самих жителей. А также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Виталий Платонов, директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ: «Нам очень отрадно видеть этот прекрасный Дворец культуры. Я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, потому что это по истине праздник. Ведь Дворец культуры стал сердцем вашего замечательного города. Я сегодня в первый раз в Мурманской области и Ковдоре. Мы посмотрели с высоты птичьего полёта на ваш город, он красивый компактный, а самое ключевое – здесь самые замечательные люди, которые собрались здесь, которые работают на предприятиях. Я хочу вас поздравить и поблагодарить за то, что вы сегодня здесь».

Подрядчик капитально отремонтировал всё здание: кровлю и фасад, выполнил внутреннюю отделку помещений, заменил инженерные сети, установил современное световое и звуковое оборудование.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот объект, который сегодня открыт, важный шаг в изменении качества жизни. Здесь хочу поблагодарить, во-первых, жителей. Потому что это их инициатива, несколько лет назад на одной из встреч этот вопрос прозвучал. Встреча была в этом здании. Мы его включили в план «На Севере – Жить», подключили коллеги из компании «ЕвроХим». И в конце, когда мы приняли решение, что надо делать и поставить высококачественное оборудование. Оно недешёвое, но мы решили и не пожалели. Потому что это точно того стоило».

Игорь Нечаев, председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим»: «В Ковдоре не делал такого никто и никогда. И впервые в истории Ковдора, в новой истории Ковдора это удалось. Поэтому спасибо всем, нам и губернатору, Минсельхозу и администрации города за то, что мы это сделали. Это наша общая победа. Будем двигаться дальше».

В рамках открытия обновленного ДК состоялся праздничный концерт и награждение сотрудников за их труд.

После праздничного открытия городского ДК губернатор отправился осмотреть обновлённые производственные площади карьера Ковдорского ГОКа и новую смотровую площадку.

А затем была рабочая встреча с руководством предприятия, во время которой прозвучало, что объём инвестиций в рамках проекта по развитию комбината более 105 млрд рублей. Проект предполагает создание условий для продолжения разработки месторождения на более глубоких горизонтах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас посмотрели, как это все происходит. Инвестиции, рабочие места - всё это принципиально важно. И, конечно, хочу поблагодарить за взаимодействие по обустройству города».

Каждый приезд главы региона в муниципалитеты – это общение с местными жителями. И Ковдор - не исключение. На встречу с Андреем Чибисом собрались активные горожане, которые делились своими проблемами и просили губернатора помочь в их решении. Слова поддержки высказывали и участники СВО, которых глава региона также внимательно выслушал и дал свой ответ.

Более 2,5 часа длилось общение. За это время были заданы десятки вопросов, связанные с благоустройством, ЖКХ, оказанием медпомощи, ремонтом и содержанием автодорог. Глава региона заверил, что все, прозвучавшие просьбы горожан, будут взяты на контроль. Ряд поручений губернатор передал главе администрации Ковдорского округа, а также областным министерствам и ведомствам.

А завершил Андрей Чибис свой рабочий визит общением с главой Сергеем Сомовым.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Абсолютно присоединяюсь к мнению жителей, которое говорят, что Ковдорский округ меняется к лучшему. Здесь хочу отметить команду муниципалитета. Значит, средства, которые мы выделяем, идут в дело, несмотря на ограничения, коллеги честно работают. Хочу отметить динамику, открытость, отсутствие страха говорить с людьми. Прошу так и продолжать».

Сергей Сомов, глава Ковдорского округа: «Не могу не сказать то, что это командная работа. Причём во главе команды – правительство Мурманской области, муниципалитеты все. Даже при том, что мы объективно потеряли часть доходов, мы сохранили социальную ориентированность бюджета. Будем выполнять все задачи, которые перед нами поставлены. Как вы говорили коллегам на встрече, не убрали ни один проект, не заморозили, не отменили».

В ходе общения глава региона отметил, что взаимодействие правительства Мурманской области, муниципалитета и градообразующего предприятия будет продолжаться в активном режиме.