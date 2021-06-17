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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.06.21 19:30

Работа – это смысл жизни

В третье воскресенье июня, а в этом году это будет 20-го числа, в России празднуют День медицинского работника. Ежегодно медиков поздравляют с особыми почестями, ведь именно они выполняют одну из самых важных и тяжелых работ: спасают человеческие жизни.

Пандемия коронавируса поставила на «паузу» привычную жизнь северян. Конечно, нелегко пришлось всем, но основной удар взяли на себя медицинские работники, именно они, рискуя своими жизнями и здоровьем, ежедневно помогали людям.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «По прошлому году все объёмы специализированной, высокотехнологичной помощи мы выполнили. По такому разделу, как микрохирургия глаза ещё и перевыполнили очень существенно, но это достаётся очень большой ценой, напряженной работой коллектива».

Коронавирус очень коварен, он поражает многие органы и системы нашего организма, основной удар приходится на лёгкие, что нередко приводит к вирусной пневмонии. Большой вклад в лечение ковидных пациентов вносят торакальные хирурги.  Именно они занимаются лечением хирургических заболеваний всех органов грудной клетки.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина: «Количество пациентов у нас, к сожалению, увеличилось. Это связано, в первую очередь, с последствиями короновирусной инфекции, то есть увеличилось количество пациентов, которые перенесли короновирусную пневмонию и имеют какие-то последствия, хирургические осложнения, которые требуют наших вмешательств.

Несмотря на все сложности и риски, некоторые врачи признаются, для них работа – это смысл жизни. Именно поэтому они регулярно учатся и повышают свою квалификацию.

Наталья Волкова, врач-рентгенолог высшей категории отделения лучевой диагностики Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина: «Очень много интересных вещей встречается, как нормы, так и патологии. У нас большой арсенал литературы, постоянно мы этой литературой пользуемся, постоянно слушаем учебные вебинары, пытаемся самостоятельно образовываться, по возможности выезжаем на центральные базы, иногда приезжает к нам профессура, очень помогает нам».

Стоит помнить, что, несмотря на пандемию коронавируса, остальные болезни никуда не исчезли. Нужно всегда следить за своим здоровьем и помнить, что только врачи могут помочь в их лечении.

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