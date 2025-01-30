Работа без права на ошибку, или Сценарий, пугающий даже профессионалов

В Заполярье продолжаются учения «Безопасная Арктика-2025». В этот раз ведомства отработали спасение людей на Кировском руднике. На Кировском руднике «Апатит» горноспасатели отработали сценарий, пугающий даже профессионалов.

Вводными учения стали: обрушение пород на участке длиной 20 метров, заблокированные и пострадавшие на разной глубине рабочие, непригодная для дыхания атмосфера в шахте, а на поверхности сход снежной и горной масс, которые завалили автомобиль и заблокировали проезд по дороге.

«Горный удар» - страшное сообщение диспетчеру рудника. Если произошло обрушение, действовать необходимо слажено и быстро. Именно так, чётко и молниеносно отработали спасатели совместно с другими ведомствами.

Алексей Кандрушин, командир Апатитского военизированного горноспасательного взвода филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»: «В этих учениях задействованы четыре отделения».

Вместе со спасателями в борьбе за жизни людей применялась новейшая техника российского производства.

Олег Бондаренко, командир отделения Апатитского военизированный горноспасательный взвод филиала «ВГСО Северо-Запада» ФГУП «ВГСЧ»: «Взаимодействовали с горной техникой, нам всё обеспечили … У нас всё для этого есть, справились».

В сложных условиях специалисты разбирали завалы и вытаскивали пострадавших из разрушившейся шахты.

А в это время наверху другая группа спасала водителя, зажатого в кабине под завалом. Используя специальную технику и инструменты пришедшим на помощь спасателям удаётся его извлечь.

Учения «Безопасная Арктика» дают возможность специалистам служб не только отработать навыки и методики спасения, но и протестировать новые технологии.