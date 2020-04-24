Работа многофункциональных центров в Мурманской области в период пандемии коронавируса ограничена

Наибольшее число услуг переведено в дистанционный режим и электронную форму. Но есть услуги, которые могут быть оказаны только очно в помещении многофункционального центра.

Чтобы их получить, необходимо записаться заранее. Запись уже открыта по телефонам МФЦ, номера и режим работы указаны на портале Мурманского оперативного штаба. За исключением многофункциональных центров в ЗАТО Александровск, Заозерске, Видяево, Апатитах, Кировске, Коле, Оленегорске и Терском районе. Они закрыты до 30 апреля.