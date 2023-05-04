Работа на новом мосту через реку Тулому ведётся в круглосуточном режиме

Железнодорожный мост, обеспечивающий подход к порту «Лавна» и соединяющий два берега Туломы, начинает приобретать законченное очертание. Строители подняли и установили на опоры одно из пролётных соединений.

Мост через Тулому считается самым крупным объектом на линии Выходной – Лавна. Он состоит из 8 пролётных строений общей длиной 882 метра и двух береговых эстакад. Длина всей конструкции составляет 1313 метров.

На объекте строителям предстоит монтаж ещё 3 больших и 2 малых пролётов моста. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Строительство инфраструктуры ведётся в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. Проектом предусмотрено строительство железнодорожной линии, протяженностью 46 км.